Россия нанесла новый ракетный удар по Одессе. Власти региона сообщают о погибших

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Глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил, что Россия нанесла ракетный удар по «одному из объектов инфраструктуры» Одессы.

«К сожалению, есть погибшие и раненые», — заявил он. По неподтвержденным данным, погиб ребенок и пострадала 17-летняя девушка.

В результате обстрела повреждено религиозное сооружение, сообщает «Думская» со ссылкой на украинских военных. Речь идет о православной церкви, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Россия обстреляла ракетами Одессу в канун православной Пасхи, попав в том числе в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок. Владимир Зеленский, комментируя случившееся, назвал российских военных подонками.

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Ракетный удар по Одессе

В результате ракетных ударов по Одессе погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. В Минобороны РФ говорили, что атаковали военный объект

Ракетный удар по Одессе

В результате ракетных ударов по Одессе погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. В Минобороны РФ говорили, что атаковали военный объект

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