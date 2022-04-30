Пентагон заявил о «разврате» Путина в Украине

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Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в «разврате» и «жестокости» во время российского вторжения в Украину.

Во время брифинга для журналистов Кирби спросили, считает ли он Путина рациональным игроком. В ответ представитель Пентагона сказал, что ему трудно смотреть на события в Украине «и думать, что любой нравственный, моральный человек может оправдать это».

Трудно смотреть на некоторые изображения и представлять, что любой благоразумный, серьезный, зрелый лидер мог бы так поступить. Поэтому я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности.

Во время своего выступления он назвал «странными» и «нелепыми» заявления российской стороны о нацистах в Украине и о том, что США или страны Запада угрожают России, потому что, по словам Кирби, это «Россия — агрессор».

Джон Кирби отметил, что ему трудно соотнести заявления о борьбе с нацизмом в Украине и действиями российских военных. «Трудно соотнести эту риторику с тем, что он на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно», — сказал представитель Пентагона.

«Я не думаю, что мы в полной мере оценили степень совершаемого насилия, жестокости и, как я сказал, разврата в отношении невинных людей, мирных жителей, гражданских лиц, с таким полным пренебрежением к жизням, которые он забирал», — сказал Джон Кирби.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя выступление Джона Кирби, заявил, что представитель Пентагона «потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений», и «запятнал честь своего мундира». Российский дипломат назвал высказывания Кирби «оскорбительными и неприемлемыми», но не уточнил, какие именно его слова не устроили Россию.

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