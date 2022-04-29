Теннисиста Бориса Беккера приговорили к двум с половиной годам тюрьмы в Великобритании

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В Лондоне суд приговорил к двум с половиной годам тюрьмы немецкого теннисиста за то, что он после банкротства в 2017 году скрыл активы общей стоимостью 2,5 миллиона фунтов, которые могли быть использованы для уплаты его долгов.

Виновным 54-летний Беккер себя не признал, сообщает The Guardian. Теннисист настаивал, что следовал советам своих помощников.

Присяжные признали Беккера виновным по четырем пунктам, но оправдали по 20 другим.

В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от уплаты налогов. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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