Хиппи поселились в заброшенном особняке обанкротившегося миллионера. И открыли «Межгалактический центр помощи и спасения»

На острове Майорка община хиппи виллу немецкого теннисиста Бориса Беккера.

Хиппи собираются открыть в особняке «Межгалактический центр помощи и спасения „Коммандо“». Активисты организации находят заброшенные дома и «дарят им новую жизнь». По словам Георга Берреса, возглавляющего общину, «Коммандо» не захватывает дома, а сохраняет их. «Мы не претендуем на собственность, наш интерес только в том, чтобы жить в доме, за который не надо платить аренду, и привнести в него что-то от себя», — говорит Беррес.

Георг Беррес (справа) с подругой и собакой nicepix / Splash News / Vida Press

На вилле Беккера община планирует выращивать овощи и фрукты, а также устраивать лекции о возобновляемых ресурсах и проводить встречи с единомышленниками.

Вилла Бориса Беккера nicepix / Splash News / Vida Press

Как заявил представитель полиции города Арта, суд выселит общину, если местные жители напишут жалобу. Пока от соседей общины жалоб не поступало.

Беккер, бывшая первая ракетка мира, в июне 2017 года объявил себя банкротом. Он несколько лет не появлялся в особняке стоимостью 13 миллионов долларов и даже выставлял его на аукцион, чтобы погасить долги, — однако дом никто не купил.