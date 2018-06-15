Как быстро оформить каскоПартнерский материал
шапито

Немецкий теннисист Борис Беккер нашел способ не платить долг британскому банку. Он стал африканским дипломатом!

Meduza
11:54, 15 июня 2018
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Борис Беккер

Neil Hall / Reuters / Scanpix / LETA

Немецкий теннисист Борис Беккер требует, чтобы ему предоставили дипломатический иммунитет. В апреле 2018 года он был назначен спортивным и культурным атташе Центрально-Африканской республики при Евросоюзе. А за год до этого, в июне 2017 года, на основании заявлений банка Arbuthnot Latham Верховный суд Великобритании признал Беккера банкротом.

Беккер объявил о своем назначении атташе через твиттер

Юристы Arbuthnot Latham утверждали, что бывший теннисист задолжал банку крупную сумму, хотя сам он заявлял, что дело касается «всего лишь одной спорной выплаты». Секретарь суда тогда назвал Беккера «человеком, который прячет голову в песок». Точная сумма долга не разглашается.

После объявления банкротом Беккер ни разу не появился на своей вилле на острове Майорка, которая также была предметом споров с банком. Ее успели занять хиппи, которые собираются открыть в особняке «Межгалактический центр помощи и спасения „Коммандо“». Юристы банка утверждают, что Беккер так и не вернул причитающуюся сумму. 

14 июня 2018 года адвокаты Беккера отправили в Верховный Суд Великобритании требование освободить его от преследования по искам банка как дипломатического работника. Интересы немецкого теннисиста в Великобритании представляет адвокат Бен Эммерсон — ранее он защищал главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Марину Литвиненко, вдову отравленного российского разведчика Александра Литвиненко.

Центрально-Африканская республика — одна из беднейших стран в мире. 27% населения страны не имеют постоянного места жительства, почти половина, по данным ООН, нуждается в продовольственной помощи.

По словам Беккера, он «необыкновенно горд своим назначением, ведь спорт становится в Африке все популярнее и быстро превращается во всеобщий язык общения». Предоставление ему дипломатического иммунитета, добавляет теннисист, должно «положить конец фарсу» вокруг его персоны.

Дмитрий Карцев

Дмитрий Карцев

новости

В 2005 году Путин обещал не поднимать пенсионный возраст. Почему это происходит сейчас? Отвечает Песков

Сборник

Наши партнерские материалы