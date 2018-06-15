Немецкий теннисист Борис Беккер нашел способ не платить долг британскому банку. Он стал африканским дипломатом!

Немецкий теннисист Борис Беккер требует, чтобы ему предоставили дипломатический иммунитет. В апреле 2018 года он был назначен спортивным и культурным атташе Центрально-Африканской республики при Евросоюзе. А за год до этого, в июне 2017 года, на основании заявлений банка Arbuthnot Latham Верховный суд Великобритании признал Беккера банкротом.

Diplomatic honours for me ! I have been appointed by the Central African Republic 🇨🇫 as its Attache’ for Sports/Humanitarian/Cultural Affairs in the European Union 🇪🇺 — Boris Becker (@TheBorisBecker) 27 April 2018

Юристы Arbuthnot Latham утверждали, что бывший теннисист задолжал банку крупную сумму, хотя сам он заявлял, что дело касается «всего лишь одной спорной выплаты». Секретарь суда тогда назвал Беккера «человеком, который прячет голову в песок». Точная сумма долга не разглашается.

После объявления банкротом Беккер ни разу не появился на своей вилле на острове Майорка, которая также была предметом споров с банком. Ее успели занять хиппи, которые собираются открыть в особняке «Межгалактический центр помощи и спасения „Коммандо“». Юристы банка утверждают, что Беккер так и не вернул причитающуюся сумму.

14 июня 2018 года адвокаты Беккера отправили в Верховный Суд Великобритании требование освободить его от преследования по искам банка как дипломатического работника. Интересы немецкого теннисиста в Великобритании представляет адвокат Бен Эммерсон — ранее он защищал главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Марину Литвиненко, вдову отравленного российского разведчика Александра Литвиненко.

Центрально-Африканская республика — одна из беднейших стран в мире. 27% населения страны не имеют постоянного места жительства, почти половина, по данным ООН, нуждается в продовольственной помощи.

По словам Беккера, он «необыкновенно горд своим назначением, ведь спорт становится в Африке все популярнее и быстро превращается во всеобщий язык общения». Предоставление ему дипломатического иммунитета, добавляет теннисист, должно «положить конец фарсу» вокруг его персоны.