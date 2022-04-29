Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты детей Пескова и Малофеева, а также предполагаемой падчерицы Лаврова

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Самая крупная в мире по объему торгов криптобиржа Binance сообщила, что среди учетных записей, заблокированных за последние два месяца, оказались аккаунты родственников высокопоставленных россиян. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Bloomberg.

Так, под блокировкой оказались учетные записи дочери представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, предполагаемой падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла Малофеева. Все они ранее попали под западные санкции из-за войны в Украине.

Биржа продолжает проверки в поисках пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции, рассказал глава санкционного подразделения Binance Чагри Пойраз. «Наши операции по проверке носят „упреждающий“ характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — заявил он.

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В частности, Пойраз уточнил, что аккаунт Песковой был заблокирован 3 марта, после того как она пыталась получить к нему доступ через стороннего брокера. 11 марта власти США включили ее в санкционный список. Учетная запись Ковалевой попала под блокировку 24 марта — в тот же день, когда Великобритания объявила об ограничениях в ее отношении.

21 апреля Binance заявила, что из-за санкций ограничит доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России, имеющих криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро.

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