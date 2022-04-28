Зеленский после встречи с генсеком ООН: Украина готова к переговорам для эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Украина готова к переговорам по эвакуации мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, который заблокирован российскими военными. Об этом, сообщает УНИАН, заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в Киеве.

Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать.

Гуттериш сказал, что ООН делает все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию. Он не стал раскрывать детали операции, чтобы не сорвать ее. После переговоров вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале подготовки эвакуации.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Эвакуация мирных жителей с «Азвостали» стала одной из главных тем переговоров президента Украины и генсека ООН, который прибыл в Киев. 26 апреля глава ООН побывал в Москве, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Комбинат «Азовсталь» стал одним из главных и последних очагов сопротивления украинских военных в Мариуполе, который окружен российскими войсками. На территории завода находятся бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и , часть из которых ранены. Вместе с ними, по данным украинских властей, на комбинате укрываются около тысячи мирных жителей.

Ранее Киев и Москва обвиняли друг друга в срыве операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В частности, Украина заявляла, что РФ не дает выйти мирным жителям и заявляет об открытии коридора только для военных, которые не хотят сдаваться в плен. Российская сторона утверждает, что украинские военные хотят сдаться, но им не разрешает Киев, а гражданских они удерживают в качестве «живого щита».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь