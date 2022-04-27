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Советник главы офиса президента Украины и участник российско-украинских мирных переговоров Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях взрывы в российских приграничных регионах.

Подоляк отметил, что в Белгородской, Воронежской и Курской областях «периодически» горят крупные топливные базы, которые, по его словам, обеспечивают топливом бронетехнику российских сил в Украине, и взрываются склады боеприпасов.

Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение… Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц — абсолютно естественный, природный процесс. Карма — штука жестокая.

В своем посте советник напрямую не подтвердил и не опроверг причастность Украины к взрывам в российских приграничных регионах. По его словам, причины разрушения «военной инфраструктуры» в этих областях «могут быть совершенно различными». «Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе», — говорится в сообщении.

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С начала войны в Украине власти приграничных российских областей, в том числе Белгородской, Курской и Воронежской, не раз сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля в этих регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Российские власти заявили, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов ВСУ. Украинская сторона это отрицала. 25 апреля загорелась еще одна нефтебаза — в Брянске. Причины возгорания не уточняются.

В ночь на 27 апреля взрывы были слышны в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, под Белгородом загорелся склад боеприпасов. Власти Курской и Воронежской областей объявили о работе систем ПВО. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в результате был уничтожен разведывательный беспилотник.

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