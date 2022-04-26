«Газпром» уведомил Польшу о прекращении поставок газа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что «Газпром» собирается полностью приостановить поставки газа с 27 апреля.

«PGNiG получила письмо от „Газпрома“ о полной приостановке поставок по ямальскому контракту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В PGNiG отказались оплачивать поставки российского газа с обязательной конвертацией в рубли, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление компании, поступившее информагентству.

остановит поставки в 9:00 мск 27 апреля. В уведомлении российской компании говорилось, что поставки остановят через пункты приема-сдачи «Дроздовичи», «Высокое», «Тетеровка» и «Кондратки», то есть через все точки входа российского газа в Польшу.

В PGNiG заявили, что приостановка поставок нарушает контракт, и компания «предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа».

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае отказа от оплаты в рублях «действующие контракты будут остановлены». В Еврокомиссии посчитали, что выполнение этих требований России будет нарушением санкций.

В ноябре 2019 года PGNiG сообщила «Газпрому» и «Газпром экспорту» о том, что не собирается продлевать контракт на закупку газа, который заканчивается 31 декабря 2022 года. В компании объясняли такое решение стремлением Польши обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Варшава рассчитывает заменить поставки газа от «Газпрома» с помощью газопровода Baltic Pipe, который будет транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. Его планируют ввести в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

Читайте также

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

Читайте также

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь