Оператор Baltic Pipe получил все разрешения на прокладку. Газопровод должен заменить для Польши поставки российского газа

Власти Швеции 7 мая одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории в Балтийском море. Об этом сообщил оператор газопровода, польская компания Gaz-System.

Таким образом Gaz-System собрала все необходимые разрешения для строительства газопровода. Оно начнется во второй половине 2020 года. Прокладка газопровода будет стоить 280 миллионов евро, ее будет вести итальянская компания Saipem.

Baltic Pipe будет транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. С помощью этого газопровода Варшава надеется заменить поставки газа от «Газпрома». Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2022 года.

В 2019 году Польша потребила 19 миллиардов кубометров газа, из них девять миллиардов кубометров было куплено в России.

В конце 2019 года государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уведомила «Газпром» об отказе продлить контракт на закупку газа, который истечет 31 декабря 2022 года.

С 2023 года Польша намерена получать газ из других источников. Частично он будет поступать из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe, частично его будут закупать в США и Катаре.