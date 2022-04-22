Российского пловца Евгения Рылова отстранили от соревнований на девять месяцев за участие в митинге в «Лужниках» в поддержку войны

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Международная федерация плавания (FINA) отстранила на девять месяцев от участия в соревнованиях под своей эгидой российского пловца . Дисциплинарное дело в отношении спортсмена завели из-за его участия в митинге-концерте в московских «Лужниках» 18 марта.

По решению FINA российские и белорусские спортсмены и официальные лица также не будут до конца 2022 года приглашаться на какие-либо мероприятия федерации, включая чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

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18 марта по всей России прошли митинги и концерты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма. Одной из главных тем этих мероприятий стала поддержка войны в Украине. Московский концерт на стадионе «Лужники», по данным МВД, посетили около 200 тысяч человек. На нем выступил президент РФ Владимир Путин, звезды эстрады, журналисты и спортсмены. Помимо Евгения Рылова, в митинге-концерте в «Лужниках» приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

После митинга с Евгением Рыловым разорвал спонсорский контракт производитель экипировки для плавания Speedo.

Из-за войны в Украине многие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИДЕ на полгода дисквалифицировала гроссмейстера Сергея Карякина, который открыто поддержал российское вторжение в Украину.

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