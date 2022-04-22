Readovka сообщила о гибели 13414 российских военных в Украине. А потом сказала, что ее взломали

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Прокремлевское издание Readovka опубликовало вечером 21 апреля на своей странице в ВК пост, в котором со ссылкой на закрытый брифинг Минобороны РФ утверждалось, что потери российской армии в Украине составляют 13 414 человек, еще около семи тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Также в нем говорилось о 116 погибших и более 100 пропавших без вести членов экипажа затонувшего крейсера «Москва».

Пост вскоре был удален, но он доступен в веб-архиве.

Утром 22 апреля издание сообщило, что его аккаунт во «ВКонтакте» был взломан.

Вчера поздно вечером был произведен взлом нашего сообщества в ВК, с территории соседнего государства была опубликована запись о некоем «закрытом» брифинге Министерства Обороны. Пост был оперативно удален, источник взлома идентифицирован. То, что закрытых брифингов МО не существует в принципе, авторов не интересовало, главное было сообщить о 3-миллионных потерях нашей армии — в общем, обычный рутинный эпизод той самой информвойны, которому мы даже не придали значение.

С начала войны в Украине Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Генштаб ВСУ заявил, что за пятьдесят шесть дней войны боевые потери российских войск составили около 21 200 человек.

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