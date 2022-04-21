Forbes перенес публикацию списка 200 богатейших бизнесменов России «из-за неопределенной ситуации на рынках»

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Редакция российской версии Forbes решила отложить публикацию списка 200 самых богатых бизнесменов России до осени 2022 года, заявил главный редактор журнала Николай Мазурин. Вместо него вышел рейтинг 88 российских миллиардеров, которые вошли в глобальный список американского Forbes.

В редакции журнала объяснили, что решили ограничиться обладателями миллиардных состояний «из-за неопределенной ситуации на рынках».

По предварительным подсчетам российской редакции Forbes к середине февраля, в глобальный список должны были войти 140 российских миллиардеров с общим состоянием 800 миллиардов долларов, рассказал Мазурин. Однако после начала войны в Украине, последовавшими за ней санкциями и падением российского рынка акций в списке остались только 88 человек.

Список российских миллиардеров возглавили председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (18,4 миллиарда долларов,) президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов) и основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов). При этом последний ранее просил издателей журнала Forbes не называть его «российским бизнесменом».

Общее состояние 88 российских миллиардеров, в этом году попавших в рейтинг, достигает 353 миллиардов долларов. В 2021-м в список входили 123 россиянина с совокупным состоянием 606 миллиардов долларов.

Как отмечает Forbes, у подавляющего большинства миллиардеров нынешнего списка — 65 из 88 — состояние за последний год уменьшилось. В частности, состояние Лисина сократилось на 7,8 миллиарда долларов, Потанина — на 9,7 миллиарда долларов.

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Впервые за 18 лет на обложке майского номера российской версии Forbes не указано круглое число самых богатых бизнесменов страны. В 2004 — 2010 годах в майском номере Forbes публиковали список из 100 богатейших россиян, в 2011 — 2021 годах в рейтинг входили 200 человек.

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