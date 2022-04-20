Netflix сообщил о потере подписчиков впервые за 10 лет (в том числе из-за войны в Украине). Акции компании упали на четверть

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Стриминговый сервис Netflix отчитался о падении числа подписчиков впервые более чем за 10 лет, пишет Reuters.

Netflix сообщил, что в первом квартале 2022 года потерял 200 тысяч подписчиков из-за инфляции и конкуренции на рынке, а также еще 700 тысяч подписчиков из-за ухода с российского рынка после начала войны в Украине.

Сервис прогнозирует, что во втором квартале падение числа подписчиков увеличится до двух миллионов, и планирует ввести более дешевую подписку с рекламой. Такая опция уже есть у конкурирующих сервисов HBO Max и Disney+.

После отчета Netflix акции компании упали более чем на 25%, а ее рыночная капитализация снизилась примерно на 40 миллиардов долларов.

После начала войны в Украине Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над оригинальными российскими сериалами. В начале марта сервис объявил о прекращении работы в России.

В середине марта в один из московских судов подали коллективный иск к Netflix на сумму 60 миллионов рублей. Предметом иска было заявлено нарушение прав пользователей из-за одностороннего отказа Netflix от предоставления услуг на территории России.

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