От Netflix потребовали 60 миллионов рублей из-за приостановки работы в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Хамовнический суд Москвы подан коллективный иск к американскому стриминговому видеосервису Netflix на сумму в размере 60 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов, представляющий интересы истцов.
Предметом иска заявлено нарушение прав пользователей из-за одностороннего отказа Netflix от предоставления услуг на территории России. Сейчас к иску присоединились 20 человек, но адвокаты продолжают рассматривать еще около 100 заявок пользователей.
В начале марта стриминговая платформа объявила, что из-за войны в Украине приостанавливает оказание услуг пользователям из России.
«При этом договор компании Netflix с подписчиками сервиса является публичным и не предусматривает возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. В соответствии с ГК РФ и законом „О защите прав потребителей“ подобные действия являются прямым нарушением прав пользователей», — заявил адвокат.
На фоне боевых действий свой бизнес в России приостановили около 600 иностранных компаний.