От Netflix потребовали 60 миллионов рублей из-за приостановки работы в России

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В Хамовнический суд Москвы подан коллективный иск к американскому стриминговому видеосервису Netflix на сумму в размере 60 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов, представляющий интересы истцов.

Предметом иска заявлено нарушение прав пользователей из-за одностороннего отказа Netflix от предоставления услуг на территории России. Сейчас к иску присоединились 20 человек, но адвокаты продолжают рассматривать еще около 100 заявок пользователей.

В начале марта стриминговая платформа объявила, что из-за войны в Украине приостанавливает оказание услуг пользователям из России.

«При этом договор компании Netflix с подписчиками сервиса является публичным и не предусматривает возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. В соответствии с ГК РФ и законом „О защите прав потребителей“ подобные действия являются прямым нарушением прав пользователей», — заявил адвокат.

На фоне боевых действий свой бизнес в России приостановили около 600 иностранных компаний.

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