На псковскую учительницу составили протокол за плакат «Нет войне!» До этого россиян штрафовали за лозунг «*** *****» и антивоенную цитату Путина

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В Псковской области полиция составила протокол о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на учительницу из деревни Слопыгино, депутата районного собрания от партии «Яблоко» Любовь Жильцову. Об этом сообщается в телеграм-канале псковского отделения «Яблока».

25 февраля Жильцова опубликовала во «ВКонтакте» свое фото с листом бумаги, на котором написано «Нет войне!» 18 апреля к ней приехали полицейские и составили административный протокол.

Жильцова указала, что выражала свое отношение «к войне как к явлению», а не к действиям российских войск. Но в протокол эта фраза не вошла. Вместо нее там появилась формулировка о том, что Жильцова «выразила свою позицию к спецоперации российских войск на территории Украины».

«Я понимала, чем это может закончиться, когда людей хватали за фразу „Не убий“, но фото со своей страницы удалять не стала: не вижу в этом угрозы ни государству, ни вооруженным силам», — цитирует слова Жильцовой «Яблоко».

Дата судебного заседания по делу учительницы пока не назначена.

После российского вторжения в Украину по всей России неоднократно задерживали, штрафовали и арестовывали людей за надписи «Нет войне».

Также полиция задерживала пикетчиков с плакатами «Ребята, давайте жить дружно», «Нам нужен мир», «1984 — это не инструкция». В Петербурге пикетчика оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат с антивоенной цитатой президента РФ Владимира Путина, а в Москве — на 50 тысяч рублей за плакат «*** *****».

18 апреля суд назначил штраф на общую сумму 62 тысячи рублей лидеру псковского «Яблока» Льву Шлосбергу и его жене за репост ролика из эфира «Первого канала», в котором Марина Овсянникова показала антивоенный плакат, и за фото в украинском венке и с антивоенным плакатом.

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