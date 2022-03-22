В Москве пикетчика оштрафовали на 50 тысяч рублей за плакат «*** *****» (да-да, с тремя и пятью звездочками)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Дмитрия Резникова по статье о «дискредитации» вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) из-за плаката «*** *****». Об этом сообщает .

Резникова задержали 13 марта во время антивоенных пикетов в Москве. Он стоял неподалеку от Манежной площади с плакатом, где не было слов — только три звездочки в первой строчке и пять — во второй.

В Томске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Тараса Кузнецова за «молчаливую поддержку» антивоенной акции, сообщили правозащитники. Его также признали виновным по статье о «дискредитации» российской армии.

В протоколе говорится, что Кузнецов «выражал молчаливую поддержку» противоправным целям мероприятия и солидарность с активными участниками.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ранее по протоколу с аналогичной формулировкой о «молчаливой поддержке» антивоенного пикета оштрафовали другого жителя Томска — Станислава Кармакских. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь