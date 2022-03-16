Жителя Томска оштрафовали на 45 тысяч рублей за «молчаливую поддержку» антивоенного пикета
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Советский районный суд Томска оштрафовал местного жителя Станислава Кармакских на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии, пишет «ОВД-Инфо».
Как установил суд, Кармакских принял участие в акции, целью которой было «формирование негативного мнения относительно специальной военной операции».
При этом участием в митинге суд счел тот факт, что Кармакских находился в месте его проведения и «выражал молчаливую поддержку» его «противоправным целям».
Акции протеста против войны на Украине продолжаются в российских городах с 24 февраля. Полиция беспрецедентно жестко и массово задерживает их участников. Общее число задержанных составляет около 15 тысяч человек.
Административная и уголовная ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ» вступила в силу 5 марта. Соответствующие поправки были приняты Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом буквально за несколько дней. 16 марта СК сообщил о трех первых уголовных делах по соответствующей статье.