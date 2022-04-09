Жителя Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную цитату Путина

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Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Дмитриева, признав его виновным по о дискредитации российской армии, сообщает .

7 апреля Дмитриева задержали, когда он устроил одиночный пикет против войны. В руках у протестующего был лист бумаги с цитатой президента РФ Владимира Путина о Великой Отечественной войне: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы»

После задержания Артур Дмитриев провел ночь в отделе полиции. Суд рассмотрел административный протокол в отношении петербуржца вечером 8 апреля.

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«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. И нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». В. В. Путин, 2021 год Антивоенные высказывания президента России, отправившего войска в Украину

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