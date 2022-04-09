Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Жителя Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную цитату Путина

Источник: ОВД-Инфо

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Дмитриева, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии, сообщает «ОВД-Инфо».

7 апреля Дмитриева задержали, когда он устроил одиночный пикет против войны. В руках у протестующего был лист бумаги с неточной цитатой президента РФ Владимира Путина о Великой Отечественной войне: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы»

После задержания Артур Дмитриев провел ночь в отделе полиции. Суд рассмотрел административный протокол в отношении петербуржца вечером 8 апреля.

Читайте также

«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. И нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». В. В. Путин, 2021 год Антивоенные высказывания президента России, отправившего войска в Украину

Читайте также

«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. И нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». В. В. Путин, 2021 год Антивоенные высказывания президента России, отправившего войска в Украину

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь