Льва Шлосберга и его жену оштрафовали на 62 тысячи рублей за «дискредитацию» армии

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Псковский городской суд оштрафовал на 32 тысячи рублей лидера регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга по административной статье о «дискредитации» армии. Об этом сам политик написал в телеграме.

Основанием для штрафа Шлосбергу стал репост во «ВКонтакте» пятисекундного ролика из эфира «Первого канала», в котором Марина Овсянникова показала антивоенный плакат.

Также суд оштрафовал супругу Шлосберга Жанну на 30 тысяч рублей по той же статье — за публикацию собственного фото в украинском национальном венке с лентами желтого и голубого цветов с антивоенным плакатом.

Шлосберг отметил, что его штраф оказался на две тысячи рублей больше, чем у жены, так как несколько месяцев назад он уже привлекался к административной ответственности.

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