Роскомнадзор потребовал разблокировать чеченский ютьюб-канал «Вайнах»

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Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно восстановить на YouTube доступ к каналу ГТРК «Вайнах» — филиала ВГТРК в Чеченской республике.

«Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер», — цитирует «Интерфакс» сообщение РКН.

В ведомстве считают, что ограничительные меры в отношении российских СМИ на YouTube «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

После начала войны в Украине компания Google объявила, что будет блокировать ютьюб-каналы российских медиа, финансируемых государством. 16 апреля появились сообщения о блокировке ютьюб-каналов региональных филиалов ВГТРК, в частности в Краснодаре, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Грозном.

7 апреля Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения» против Google за распространение «фейков» о войне в Украине, дискредитирующих российских военнослужащих. Эти меры включают запрет на рекламу Google и «информирование» пользователей поисковых систем о нарушении компанией российского законодательства.

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