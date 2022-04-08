Поисковики «Яндекс» и Mail.ru по требованию Роскомнадзора начали маркировать ресурсы Google как нарушителей российских законов

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Поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru (принадлежит VK) стали помечать Google как сайты, нарушающие российские законы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь в поисковой выдаче под ссылкой на сервисы Google появляется сообщение: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

Mail.ru перед результатами поиска выдает предупреждение: «По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google Поиск, Google Play, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Названия сервисов в сообщении меняются в зависимости от запроса.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что получили требование от Роскомнадзора, которое обязывает ставить на ресурсы Google такую плашку. «Согласно закону „о приземлении“, мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором», — объяснили в компании.

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7 апреля Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения информирующего и экономического характера» против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». Кроме информирования пользователей поисковиков, они предусматривают запрет на рекламу Google и ее ресурсов.

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В Google, по данным Bloomberg, ждут запрета в России, в том числе после заморозки ютьюба Минобороны РФ В последние недели компания негласно вывезла сотрудников из России

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