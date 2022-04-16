Верховная рада: с начала войны в Украине погиб 21 журналист

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Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины опубликовал список журналистов, погибших с начала российского вторжения.

В публикации говорится о 21 «задокументированном случае гибели представителей медиа». В сообщении не уточняется, какие медиа представляли погибшие, кто зафиксировал их гибель и что стало ее причиной в каждом случае.

В список, в частности, попали литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, американский документалист Брент Рено, российская журналистка Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию , а также украинский фотограф Максима Левин, о гибели которых сообщалось ранее.

Авторы списка выразили соболезнования семьям погибших. Они утверждают, что журналисты погибли во вине российских военных.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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