Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы Z и V

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Парламент Молдавии в третьем, окончательном, чтении одобрил поправки к кодексу о правонарушениях, одна из которых подразумевает запрет георгиевской ленточки, а также символов Z и V. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Принятая поправка вводит ответственность за изготовление, продажу, хранение и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, которые ассоциируются с военными действиями. За нарушение гражданам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов в переводе на национальную валюту или общественные работы, компаниям — до 980 долларов.

Глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате объяснила необходимость запрета тем, что георгиевская ленточка, символы Z и V используются для пропаганды войны в Украине. Она добавила, что запрет не касается ношения георгиевской ленты как части воинской награды.

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Изначально буквы Z и V заметили на российской военной технике, которая участвует в военных действиях в Украине. Затем российские власти и пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки вторжения России в Украину. В России эти символы часто изображают в цветах георгиевской ленты.

В конце марта Германия запретила демонстрацию символа Z. До этого несколько земель в составе ФРГ, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовном наказании за аналогичные действия.

Некоторые компании также стали отказываться от брендинга или маркировок с буквой Z, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением. В частности, швейцарская страховая компания Zurich Insurance перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, а Samsung отказался от маркировки Z в названиях своих смартфонов на официальных сайтах в Латвии, Литве и Эстонии.

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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