Компания Samsung убрала букву Z из названий своих телефонов в Литве, Латвии и Эстонии

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Южнокорейская компания Samsung начала отказываться от маркировки Z в названиях своих смартфонов, обратили внимание Android Headlines и NotebookCheck.

Производитель уже отказался от брендинга с буквой Z на своих официальных сайтах для Литвы, Латвии и Эстонии. Так, смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G — Galaxy Flip3 5G.

Как предполагают издания, изменения могут быть связаны с войной в Украине. При этом на украинском сайте Samsung таких изменений не произошло. По данным Android Headlines и NotebookCheck, вскоре компания может изменить названия смартфонов на своих сайтах по всей Европе. В самой Samsung официальных заявлений на этот счет пока не делали.

Буква Z была частью брендинга смартфонов Samsung со складным экраном с момента их выпуска в 2020 году.

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Буквы Z и V стали практически официальной символикой российского вторжения в Украину. Изначально их заметили на российской военной технике, а затем власти и пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.

В марте швейцарская страховая компания Zurich Insurance перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением.

Власти Германии объявили, что демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться противозаконной.

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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