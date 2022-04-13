Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на 7 миллиардов долларов

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Королевский суд на заблокировал активы миллиардера Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление местных властей.

Полиция Джерси также провела обыски в помещениях, «предположительно связанных» с Абрамовичем. Представители российского миллиардера это не комментировали.

Общая сумма заблокированных активов равняется почти половине всего состояния Романа Абрамовича. Forbes оценивает совокупное состояние бизнесмена в 14,5 миллиарда долларов, Bloomberg — в 13,9 миллиарда.

В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Романа Абрамовича, после чего его активы стали блокировать.

Власти США, по данным американских СМИ, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение санкций против Абрамовича, поскольку тот участвует в российско-украинских переговорах.

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