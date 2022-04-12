Mash сообщил, что «Дождь» проверяют на призывы к терроризму. Канал это опровергает

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Телеканал , временно прекративший работу в России, получил два предостережения от прокуратуры Москвы о недопустимости распространения экстремистских материалов и осуществления изданием экстремистской деятельности. Об этом сообщили гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева и главный редактор канала Тихон Дзядко.

Предостережения были направлены в редакцию канала еще 3 марта. Журналисты рассказали о них сейчас из-за публикации в телеграм-канале Mash, в которой утверждается, что телеканал проверяют на призывы к терроризму и захвату власти. «Еще в марте в прокуратуре занялись мониторингом социальных сетей, открыли страницу телеканала на YouTube и нашли там текст. Внутри — капслоковые призывы развернуть бронетехнику на Кремль», — пишет Mash.

Представители "Дождя" подтвердили, что в предостережениях прокуратуры содержались ссылки на ютьюб-страницу канала, но называют это незаконным, поскольку сама «страница не является зарегистрированным СМИ и не регулируется указанными прокуратурой статьями закона».

Документы прокуратуры Москвы оспорены в суде, первое заседание намечено на 21 апреля.

«Что же касается указанных в сообщении Mash „капслоковых призывов“, то в ютубе "Дождя" редакция никогда ничего подобного не публиковала: мы считаем, что писать капслоком — признак дурного тона», — добавили сотрудники канала.

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева объявила о приостановке работы канала 3 марта. За двое суток до этого сайт «Дождя» заблокировали в России за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине.

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