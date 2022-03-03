В редакцию «Дождя» пришли полицейские

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В редакцию телеканала в Москве пришли полицейские. Об этом сообщили сами журналисты.

«В редакцию "Дождя" пришли двое полицейских. Один из них в форме, второй — в штатском. Они ждут приезда юриста», — говорится в сообщении. С какой целью пришли сотрудники полиции, пока не известно.

Обновлено. Полицейские принесли два предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщается в телеграм-канале "Дождя". В документах указан адрес ютьюб-канала "Дождя", но материалы, вызвавшие претензии, не упоминаются. Как предполагает редакция, это может означать, что власти требуют удалить ютьюб-канал издания.

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине. 3 марта гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что "Дождь" приостанавливает работу.

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Телеканал «Дождь» вещал с 2010 года и ранее не прерывал работу, несмотря на давление российских властей. В частности, телеканал выдержал отключение от крупнейших кабельных и спутниковых операторов в 2014 году и объявление «иностранным агентом» в 2021-м.

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