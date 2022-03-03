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Наталья Синдеева объявила о приостановке работы «Дождя»

Источник: Дождь

Наталья Синдеева объявила, что телеканал «Дождь» временно приостанавливает работу.

По ее словам, в условиях грядущего принятия закона о наказании за «фейки» о действиях российских военных работа «Дождя» будет практически невозможна. «Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше» — сказала гендиректор «Дождя» в эфире телеканала.

«Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила Синдеева.

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине.

Телеканал «Дождь» вещал с 2010 года и ранее не прерывал работу, несмотря на давление российских властей. В частности, телеканал выдержал отключение от крупнейших кабельных и спутниковых операторов в 2014 году и объявление «иностранным агентом» в 2021-м.

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