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Сбербанк пересмотрел в сторону понижения ставки по ипотечным кредитам. С 11 апреля ставки по большинству программ снижены на 2,1 процентного пункта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление кредитной организации.

Так ставка по кредиту на покупку готового жилья и квартиры в новостройке теперь начинается от 16,9% (ранее — от 19%). Ставки по программам льготной ипотеки не изменились.

Клиентам, которые подали заявки во время действия других ставок и получили одобрение банка, условия выдачи ипотечного кредита будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку, заявили в Сбербанке.

После российского вторжения в Украину и санкций, введенных в отношении России из-за войны, ЦБ поднял ключевую ставку сразу с 9,5% до 20%. Сбербанк тогда поднял ставки по ипотеке и объявил, что клиентам, которым банк одобрил кредит на старых условиях, но они не успели заключить сделку до 30 марта, придется снова подавать заявки.

8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. После этого Сбербанк с 10 апреля снизил ставки по потребительским кредитам и по по основным вкладам.

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