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Заемщикам, получившим одобрение на ипотеку в Сбербанке до повышения ставок, придется снова подавать заявление на одобрение кредита, если им не удалось заключить сделку до 30 марта включительно. Об этом в пресс-службе банка рассказали РИА Новости.

Как пояснили представители организации, с 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотеке, но до 30 марта включительно продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, «помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости».

«Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — заявили в банке.

Сейчас ставки по ипотеке на вторичное жилье и квартиры в новостройках в Сбербанке начинаются от 19% годовых.

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Ранее о жалобах клиентов банка на отмену заявок уже одобренных ипотечных кредитов, в том числе по ставке 9,8% годовых, сообщил «Коммерсант». По данным издания, заемщики начали получать уведомления об этом 28–29 марта.

Число пострадавших «Коммерсант» оценил в сотни человек. Среди них — те, у кого была проведена оценка недвижимости, оформлены страховые документы, оплачены услуги риэлторов, а также люди со сложными сделками, которые уже продали свои старые квартиры и должны были купить новые в ближайшие дни.

При этом многие клиенты, которые не смогут получить ипотеку, утверждали, что их сделки были готовы к 29 марта, но по решению банка перенесены на 31 марта — 1 апреля и позднее.

В конце февраля Центробанк поднял с 9,5% до 20% на фоне жестких санкций, которые страны Запада ввели в ответ на российское вторжение в Украину.

После рекордного роста ключевой ставки президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до этого момента. Однако, как отмечает «Коммерсант», вопрос одобренных, но еще не выданных кредитов в поручении не уточнялся.

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