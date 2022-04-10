Сбербанк сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам. Минимальная ставка составит 19,9%

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Сбербанк с 10 апреля снизит ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, говорится в сообщении банка. Теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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28 февраля Банк России поднял с 9,5% до 20% на фоне жестких санкций, которые страны Запада ввели в ответ на российское вторжение в Украину.

В начале марта после рекордного повышения ключевой ставки Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам с 6,9% до 21,9%, значение максимальной ставки выросло с 21,7 до 29,9%.

8 апреля Центробанк решил снизить ключевую ставку до 17% годовых с 11 апреля и допустил дальнейшее снижение.

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