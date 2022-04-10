Москалькова: в рамках последнего обмена пленными в Россию вернулись военнослужащие и четыре сотрудника «Росатома»
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила в своем телеграм-канале, что вечером 9 апреля состоялся очередной обмен пленными между Москвой и Киевом.
По словам омбудсмена, России были переданы четыре сотрудника «Росатома» и несколько военнослужащих, точное число которых Москалькова не назвала.
Сотрудников «Росатома» должны были обменять еще во время предыдущего обмена, ранее заявляла российская сторона.
Накануне об очередном, третьем, обмене пленными сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Киеву были переданы 26 человек — 12 военных и 14 гражданских.