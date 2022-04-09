Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 9 апреля состоялся обмен пленными с Россией.

По ее словам, Украине были переданы 26 человек — 12 военных и 14 гражданских. По ее словам, это был третий обмен пленными между Украиной и РФ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утром 9 апреля сообщила об освобождении 14 моряков с судна «Азов Конкорд», которые, по ее словам, удерживались украинскими военными в порту Мариуполя.

Вечером же Москалькова рассказала об «обмене дальнобойщиками», в результате которого «вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси».

Речь, вероятно, идет о российских дальнобойщиках, которые, как рассказывала омбудсмен, были задержаны на границе Украины и Словакии. При каких обстоятельствах были задержаны украинские водители, которых Россия, со слов Москальковой, передала Украине, не уточняется.

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