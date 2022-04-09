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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому Bild, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательства того, что убийства мирных жителей в украинском городе Буча не были инсценированы.

«Очень неприятный случай один был. Один из политиков Европейского союза сказал: „А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!“» — рассказал Зеленский (цитата по УНИАН).

Президент Украины не стал называть имя политика, но подчеркнул, что это не канцлер Германии Олаф Шольц. «Украинская правда» сообщает, что, по информации источников, Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В украинском городе Буча под Киевом после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей. Украина обвинила в убийствах Россию, представители РФ отрицают причастность российских военных к гибели людей. По оценке властей Бучи, всего в городе погибли около 320 мирных жителей.

Власти Гостомеля и Бородянки — еще двух населенных пунктов Киевской области, где находились российские войска, — заявили о пропаже 400 и 200 человек соответственно. Предполагается, что часть пропавших людей могла погибнуть.

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