Франция после выставки отказалась возвращать в Россию картины Кончаловского и Серова. Они связаны с российскими миллиардерами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Франции задержали две картины из коллекции Морозовых, которые были представлены на выставке в Fondation Louis Vuitton в Париже. Такое заявление 9 апреля сделало министерство культуры Франции.

По данным Le Monde, во Франции останутся «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского (1910) и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова (1891). Газета Le Figaro при этом утверждает, что во втором случае речь идет о портрете Маргариты Морозовой, который Серов написал в 1910 году.

Картиной Кончаловского, как утверждается, владеет российский миллиардер Петр Авен, которого после начала войны в Украине включили в санкционные списки Евросоюза. В министерстве культуры заявили, что картина «будет оставаться во Франции до тех пор, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов».

Картина кисти Валентина Серова была предоставлена на выставку в Париже московским Музеем искусства авангарда. Президент этого музея — миллиардер Вячеслав Кантор, как пишет Le Monde, близок к президенту России Владимиру Путину. 8 апреля Кантор попал под санкции ЕС.

В министерстве культуры Франции сообщили, что второе полотно принадлежит художественному музею Днепра, одному из старейших музеев в Украине. В ведомстве заявили, что полотно останется во Франции «пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения».

Выставка произведений из коллекции Морозовых проходила в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года. На ней представили около 200 работ Гогена, Ван Гога, Матисса и других авторов. Поскольку большая часть коллекции принадлежит российским государственным музеям, власти Франции в ближайшие дни вернут картины в Россию.

Ранее таможня Финляндии задержала три фургона с картинами нескольких российских музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи, объяснив это тем, что они могут подпадать под санкции ЕС. Позже МИД Финляндии решил вернуть полотна России. Министр культуры РФ Ольга Любимова говорила, что Еврокомиссия дала разъяснение, согласно которому российские музейные экспонаты, участвовавшие в европейских выставках, не попадают в санкционный перечень.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь