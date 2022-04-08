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Финляндия вернет картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи, задержанные на границе из-за санкций ЕС 

Источник: Министерство иностранных дел Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии разрешит вернуть России картины из российских музеев, которые были задержаны на финской таможне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

9 апреля вступят в силу изменения в санкционное законодательство Евросоюза, которые, среди прочего, позволят государствам-членам ЕС выдавать разрешения на передачу России ценностей, относящихся к сфере официального культурного сотрудничества, заявил МИД Финляндии.

В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что Еврокомиссия дала разъяснение относительно российских музейных экспонатов, которые участвовали в европейских выставках; определено, что они не попадают в санкционный перечень.

«Решение Еврокомиссии дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. <…> Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные», — заявила Любимова.

На этой неделе стало известно, что финская таможня задержала три фургона с картинами ряда российских музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи, объяснив это тем, что они могут подпадать под санкции Евросоюза. Минкультуры РФ поясняло, что картины выставлялись в Италии.

Из-за задержания картин МИД России вызывал посла Финляндии.

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