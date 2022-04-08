Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta «террористической организацией»

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Верховный суд Беларуси по заявлению Генпрокуратуры объявил телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta «террористической организацией». Их деятельность на территории страны запрещена, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Генпрокуратура считает, что с середины 2020 года Nexta пропагандировала экстремистскую и террористическую деятельность, объединяла «радикально настроенных граждан» и обучала изготовлению взрывчатых устройств, оружия, а также «тактике оказания сопротивления правоохранителям».

«В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки», — заявило ведомство.

В сообщении прокуратуры также говорится, что «любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности». Что будет считаться таковым, не уточняется.

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Nexta — один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Основным каналом считается Nexta Live, у которого больше 1,7 миллиона подписчиков.

Ранее власти Беларуси внесли телеграм-каналы Nexta в список каналов, распространяющих «экстремистские материалы», и объявили их «экстремистским формированием».

В мае 2021 года бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. По данным СМИ, власти Беларуси предъявили Протасевичу обвинения по 10 уголовным статьям, в том числе о госизмене и массовых беспорядках, Сапеге — по семи. Суд над ней начался в конце марта и проходит в закрытом режиме.

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