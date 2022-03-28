В Беларуси начался суд над россиянкой Софьей Сапегой. Он будет проходить в закрытом режиме
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В Гродненском областном суде началось рассмотрение дела гражданки России Софьи Сапеги, сообщает Zerkalo.
Сапеге предъявлены обвинения по семи статьям уголовного кодекса:
- организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;
- организация массовых беспорядков;
- разжигание социальной вражды;
- угрозы применения насилия в отношении должностных лиц;
- распространение клеветы;
- воспрепятствование деятельности журналистов;
- незаконный сбор персональных данных.
Сапега после задержания согласилась на сотрудничество со следствием. С учетом заключенного досудебного соглашения со следствием россиянке грозит шесть лет тюрьмы.
Судебный процесс пройдет в закрытом режиме.
Софья Сапега — девушка бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Они были задержаны в мае 2021 года после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
Сапега в декабре 2021 года подала Александру Лукашенко прошение о помиловании. Отчим Сапеги говорил, что она «рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет».
Сам Протасевич после задержания стал сотрудничать со следствием по своему уголовному делу и давать интервью белорусским и российским провластным СМИ. Сейчас он находится под домашним арестом, ему можно пользоваться интернетом, процесс против него пока не начинался.