В Беларуси начался суд над россиянкой Софьей Сапегой. Он будет проходить в закрытом режиме

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В Гродненском областном суде началось рассмотрение дела гражданки России Софьи Сапеги, сообщает Zerkalo.

Сапеге предъявлены обвинения по семи статьям уголовного кодекса:

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

организация массовых беспорядков;

разжигание социальной вражды;

угрозы применения насилия в отношении должностных лиц;

распространение клеветы;

воспрепятствование деятельности журналистов;

незаконный сбор персональных данных.

Сапега после задержания согласилась на сотрудничество со следствием. С учетом заключенного досудебного соглашения со следствием россиянке грозит шесть лет тюрьмы.

Судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Софья Сапега — девушка бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Они были задержаны в мае 2021 года после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Сапега в декабре 2021 года подала Александру Лукашенко прошение о помиловании. Отчим Сапеги говорил, что она «рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет».

Сам Протасевич после задержания стал сотрудничать со следствием по своему уголовному делу и давать интервью белорусским и российским провластным СМИ. Сейчас он находится под домашним арестом, ему можно пользоваться интернетом, процесс против него пока не начинался.

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