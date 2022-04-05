США, Великобритания и Австралия будут вместе создавать гиперзвуковое оружие. Путин говорил, что Москва обогнала Вашингтон в его разработке

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США, Великобритания и Австралия начнут совместную работу по созданию в рамках своего военного союза AUKUS. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Партнеры по AUKUS будут работать вместе, чтобы ускорить разработку передовых гиперзвуковых систем и способов противодействия гиперзвуковому оружию, сообщил Белый дом.

Лидеры [трех стран] подтвердили свою приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону и международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров — обязательство, важность которого лишь возросла после неспровоцированного, необоснованного и незаконного вторжения России в Украину.

Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего военного союза AUKUS в сентябре 2021 года. Эксперты восприняли его как средство противостояния Китаю.

В середине марта Минобороны РФ рассказало о первом применении гиперзвукового оружия в Украине. Это были гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые уничтожили военный склад в Ивано-Франковской области, утверждало российское военное ведомство.

5 апреля телеканал CNN сообщил, что в марте в США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты, но решили сохранить это в тайне, чтобы избежать «обострения напряженности» во время визита американского президента Джо Байдена в Европу.

В 2019 году президент России Владимир Путин говорил, что «ни у одной страны мира нет такого современного технологичного оружия, как наше, я имею в виду нашу ракетную технику, гиперзвуковую ракетную технику». В 2021 году Путин заявлял, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия.

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