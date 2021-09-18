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Президент США Джо Байден и премьер-министры Австралии Скотт Моррисон (на экране слева) и Великобритании Борис Джонсон (справа) объявляют о создании нового тройственного военного союза AUKUS. Вашингтон, 15 сентября 2021 года Oliver Contreras / CNP / Zuma / Scanpix / LETA

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали аббревиатурой AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Это вызвало резкое неприятие Франции — Париж вызвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона.

Альянс официально создан для «укрепления безопасности». Но все понимают, что он нужен для противодействия Китаю

Цель нового альянса, как говорится в совместном заявлении от имени лидеров трех стран, — укрепление сотрудничества его членов в сферах дипломатии, безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом западные СМИ восприняли новый союз как средство противостояния Китаю, прямо отразив это в заголовках новостей, хотя сам Китай в тексте заявления вообще не упоминается. Точно так же оценил соглашение и китайский МИД — его спикер Чжао Лицзянь сразу же написал серию твитов, в которых обвинил США и Австралию в «создании антикитайской шайки», а новый союз — в попытке подрыва региональной стабильности и обострении гонки вооружений, а также в нанесении ущерба международным усилиям по ядерному разоружению.

За «открытую и надежную» поддержку правительства США и Австралии после объявления о заключении союза поблагодарил МИД Тайваня. Эта страна в заявлении о создании AUKUS тоже не упоминается, однако одной из необъявленных целей союза называют защиту от поглощения КНР, считающей Тайвань своей провинцией и не исключающей силового восстановления суверенитета над ней.

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Новые союзники будут поставлять Австралии подводные лодки. Раньше такие договоренности были с Францией

Первой инициативой союзников, как отмечается в договоре, станет программа обеспечения ВМФ Австралии ядерными подводными лодками. Сама Австралия при этом не является ядерной державой и ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому в заявлении отдельно оговаривается, что она обязуется неукоснительно соблюдать все свои обязательства в этой сфере, в том числе отчетность перед . До этого у флота Австралии ядерных подлодок не было.

Именно подводные лодки и стали причиной того, что Франция выступила резко против нового союза. Ранее Париж сам собирался поставлять Австралии подлодки, хотя и не ядерные, а обычные. Но буквально за несколько часов до объявления о создании AUKUS правительство Австралии разорвало контракт на 66 миллиардов долларов с французским оборонным концерном Naval Group на поставку 12 дизельно-электрических подлодок проекта «Барракуда».

Этот контракт должен был обеспечить французских кораблестроителей работой до 2040 года — поэтому его потерю власти Франции (государству принадлежит доля в почти 63% в Naval Group) восприняли крайне болезненно. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину», а посольство Франции в Вашингтоне отменило традиционный торжественный прием по случаю 240-летия Чесапикского сражения — ключевой морской битвы в войне за независимость США, в которой флот французских союзников американцев одержал победу над британцами.

Вечером в пятницу, 17 сентября стало известно, что правительство Франции вызвало своих послов из США и Австралии в Париж «для консультаций». Это беспрецедентный шаг: The New York Times отмечает, что такого не было с самого 1778 года, когда Франция стала первым союзником только что добившихся независимости от британской короны Соединенных Штатов. Французская газета Le Monde в редакционной передовице написала, что администрация Байдена по сути ничем не отличается от администрации Трампа в том, что для нее во всех сферах внешней политики решающее значение имеет только лозунг «Америка прежде всего».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Алексей Ковалев