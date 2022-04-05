Премьер-министр Великобритании обратился к жителям РФ по-русски. Он призвал их устанавливать VPN

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал новое видеообращение к жителям России. Оно опубликовано в твиттере главы британского правительства.

В ролике Джонсон показывает видео из Бучи и рассказывает, что там произошло. Он говорит, что российские власти хотят скрыть случившееся, и призывает жителей России использовать VPN-сервисы, чтобы получить свободный доступ к информации о войне.

«Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать правду» — говорит Джонсон на русском языке в начале видео. В конце ролика он добавляет, тоже по-русски: «Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени».

26 февраля, через два дня после начала войны в Украине, Борис Джонсон уже записывал видеообращение к жителям России частично на русском языке. Тогда он призвал остановить бои и заявил: «Я не верю, что эта война от вашего имени».

Неделю назад три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным в стране СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческих организаций.

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