«Я не верю, что эта война от вашего имени». Борис Джонсон обратился к россиянам по-русски

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к окончанию войны между Россией и Украиной. Соответствующее видеообращение было опубликовано в его твиттере.

Действия Путина ведут к полной изоляции России, изгнанию международным сообществом, масштабным экономическим санкциям и бессмысленной кровавой войне, которая уже обернулась неисчислимым количеством жизней как невинных украинцев, так и российских солдат, которые никогда больше не увидят свои семьи. Обращаясь к моим российским друзьям (переходит на русский): Я не верю, что эта война от вашего имени!

Этот кризис, эта трагедия может и должна прийти к концу (переходит на украинский), потому что миру нужна свободная и независимая Украина. Слава Украине!

Ранее по-русски к жителям России и президенту РФ Владимиру Путину обращался президент Украины Владимир Зеленский. Россиян он просил протестовать против вторжения РФ в Украину, Путина — остановить военную агрессию.

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