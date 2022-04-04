Генпрокуратура РФ назвала «циничной ложью» сообщения из Бучи и пообещала дать им «уголовно-правовую оценку»

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Генпрокуратура России вслед за Следственным комитетом объявила о проверке публикаций об убийствах мирных жителей в городе Буча Киевской области Украины. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура назвала такие публикации «ложными». По мнению ведомства, в пользу этого свидетельствуют данные российских военных прокуроров, Минобороны РФ, а также видео, которые находятся в открытом доступе. В их числе прокуратура назвала ролик главы местной администрации, записанный 31 марта, и кадры пустых улиц, снятые при входе в город украинских силовиков.

Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны.

Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом.

Генпрокуратура пообещала установить «обстоятельства создания и публичного распространения» информации о ситуации в Буче и дать им «соответствующую уголовно-правовую оценку».

После ухода российских войск из Киевской области в городе Буча нашли десятки тех погибших мирных жителей. Фотографии и видео оттуда опубликовали не только власти Украины, но и международные информагентства.

Украинские власти обвинили в убийствах в Буче российских военных. Представители российских властей утверждают, что сообщения об убийстве мирных граждан под Киевом — «постановка» и «провокация», организованные украинскими властями.

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