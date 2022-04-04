Бастрыкин поручил изучить сообщения из Бучи на предмет «фейков» о российской армии

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в городе Буча в Киевской области.

Как заявил Бастрыкин, распространение материалов об убийстве необходимо проверить на предмет преступления по статье о «фейках» про деятельность российской армии (207.3 УК РФ).

Как подчеркивается в сообщении СК, по данным Минобороны РФ, «все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер».

После ухода российских войск из Киевской области в городе Буча нашли десятки тех погибших мирных жителей. Власти Украины обвинили в убийствах в Буче российских военных. Россия назвала это «чудовищной провокацией» и запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

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