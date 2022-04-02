Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе. Его называли «главным очагом сопротивления» украинских сил в городе

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Чеченские военнослужащие начали штурм завода в Мариуполе, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По утверждению Кадырова, «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение».

Кадыров не уточнил, о каком именно заводе идет речь, однако, судя по всему, он имел в виду «Азовсталь». Накануне он заявлял, что это предприятие стало «последним местом, где укрываются бандиты».

Представители самопровозглашенной ДНР 1 апреля утверждали, что в городе осталось три «очага сопротивления» украинских военных, главный из которых — на «Азовстали».

Мариуполь уже более месяца окружен российскими войсками и постоянно подвергается обстрелам. По данным властей Мариуполя, в городе в той или иной степени разрушены более 90% зданий.

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