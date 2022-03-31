Российские власти заявили, что в страну прибыли полмиллиона беженцев из Украины
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Число беженцев, прибывших в Россию из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из других частей Украины, превысило 500 тысяч человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы и ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Всего границу пересекли более 529 тысяч человек, в том числе более 107 тысяч детей. 37 тысяч человек прибыли в Россию за последние сутки.
В условиях войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения 18 февраля — за три дня до признания их независимости Россией и за шесть дней до начала российского вторжения в Украину.
Вскоре после начала войны Минобороны РФ стало открывать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из окруженных и обстреливаемых городов. Часть из этих коридоров вели в Россию и Беларусь.
Украинские власти обвиняли российских военнослужащих в том, что они препятствуют выезду жителей окруженных городов на украинскую территорию. Также появлялись сообщения о принудительном вывозе жителей Мариуполя в Россию.