Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарных коридоров в Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе. Это сделано по просьбе Макрона к Путину

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Россиийские военные объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«Режим тишины» будет объявлен с 10 часов утра 7 марта.

Гуманитарные коридоры открываются с учетом «катастрофической гуманитарной обстановки» и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

Ведомство добавило, что гуманитарные коридоры предусматривают возможность доставки людей авиационным транспортом в Россию.

5 марта Минобороны РФ объявило о «режиме тишины» и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи (эти города блокированы российскими силами, в них тяжелая гуманитарная ситуация). Но массовая эвакуация через гуманитарные коридоры так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.

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