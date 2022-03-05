Минобороны РФ объявило о режиме тишины для работы гуманитарных коридоров в Украине

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Российская сторона объявляет в Украине режим тишины 5 марта с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной, заявили в ведомстве.

Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей и возможном временном прекращении огня в этих зонах в ходе второго раунда переговоров в Беларуси.

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