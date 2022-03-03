В Беларуси завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей

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В Брестской области Беларуси завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Запись его выступления распространила пресс-служба украинского президента.

«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится», — зачитал Подоляк коммюнике по итогам переговоров.

При этом он отметил, что украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Ранее Подоляк сообщал, что для Киева ключевые вопросы, помимо гуманитарных коридоров, — немедленное прекращение огня и перемирие.

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Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что стороны «нашли взаимопонимание» по части вопросов, которые обсуждались на встрече, сообщает «Интерфакс». Он подтвердил, что делегации договорились о «формате режима поддержания гуманитарных коридоров» и возможном временном прекращении боевых действий в этих зонах на время выхода мирных жителей.

Первая встреча украинских и российских переговорщиков прошла в районе украинско-белорусской границы 28 февраля.

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